Волжский, Камышин и Светлый Яр лидируют по числу заболевших ковидом

Молодежи и детей среди заболевших меньше всего. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из 252 заболевших коронавирусом на сегодня 18 школьников и 52 волгоградца старше 65 лет. Большая часть заразившихся приходится на возрастные группы от 50 до 64 лет. Случаи заболевания распределены по 18 городам и районам Волгоградской области. В Волгограде на 7 декабря 118 заразившихся ковидом, в Волжском – 38, в Камышине –27. Среди районов по приросту инфицированных лидируют Светлоярский (+19) и Быковский (+13) районы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, в Городище на сегодня 8 ковид положительных жителей, в Жирновском районе – 7. Пять заболевших добавилось в стабильно прирастающем коронавирусом Урюпинском районе, трое – в Котовском.

География коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По два положительных ковид теста на сегодня сразу в пяти районах: Среднеахтубинском, Иловлинском и Дубовском, Новониколаевском и Фроловском. На одного пациента пополнились коронавирусные списки в Ольховском, Октябрьском, Новоаннинском и Ленинском.

В лидерах по общему числу заболевших крупные города - Волгоград, Волжский и Камышин. Из районов особо отличились Городищенский и Среднеахтубинский.