31 декабря объявили выходным в Волгоградской области

Волгоградцы получат дополнительный выходной, чтобы подготовиться к Новому году. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Четверг, 31 декабря 2020 года в Волгоградской области будет выходным днем. Такое решение принял губернатор Андрей Бочаров. А поступило предложение сделать предновогодний день по-настоящему праздничным от председателя обкома профсоюзов Татьяны Гензе. Так что волгоградцы получат дополнительный выходной, чтобы подготовиться к Новому году, убрать дом, накрыть праздничный стол и сесть за него не "в мыле".

Во время встречи с губернатором Татьяна Гензе отметила, что в следующем году 31 декабря выходным днем уже сделало правительство РФ. От волгоградцев в профсоюзы поступали предложения сделать такой подарок жителям региона и в этом году.

- Я поддерживаю ваше предложение и дам поручение, чтобы своевременно был подготовлен нормативный акт, - ответил на это Андрей Бочаров.

Понятно, что часть волгоградцев останутся на «боевом» посту не только в новогоднюю ночь, но и днем накануне. Магазины, транспорт, органы правопорядка, медицина и сфера услуг перед праздником будут работать с дополнительной нагрузкой. Ну а остальные смогут провести последний день 2020 года в кругу семьи с близкими людьми. Как обещают в администрации региона, это будет не перенос, а именно дополнительный выходной день.