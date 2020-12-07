Пятеро волгоградцев с патологией сердца умерли от коронавируса

У всех умерших были проблемы с сердцем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снова оперативный штаб сообщил о смерти пяти пациентов с коронавирусом за сутки. Среди них трое мужчин и две женщины, четверо проживали в Волгограде, один - в Николаевском районе. Средний возраст умерших – 60 лет, при этом у всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, у троих – патологии эндокринной системы.

Трое волгоградцев умерли в перепрофилированной под ковидный госпиталь больнице №15. 62-летний мужчина пошел к врачу на пятый день заболевания, но лечение ни в поликлинике, ни в больнице не помогло. Такая же история и у 63-летней волгоградки. А вот дату заражения 60-летней женщины определить не удалось. Ее привезли в больницу уже в тяжелом состоянии. Медики оказались бессильны. И 57-летний житель Волгограда скончался в инфекционной больнице №1.

Жителя Николаевского района после безуспешного амбулаторного лечения перевели в горбольницу №2 города Волжского. Коронавирус и пневмония обострили все его хронические заболевания, справиться с которыми ослабленный организм не смог.