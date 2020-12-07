Под Волгоградом два школьника и старший сообщник угнали машину у девушки

Три товарища в возрасте 15, 17 и 19 лет из Урюпинского района могут стать фигурантами уголовного дело по статье «Угон». Причем жертвой хулиганов стала 19-летняя обладательница «ВАЗа». 4 декабря она припарковала машину возле дома, а на следующий день не обнаружила «ласточку» на месте и пошла в местный отдел полиции. Как оказалось, «герои» заприметили машину, вскрыли дверь поехали веселиться.

- Покатавшись по городу, подозреваемые бросили автомашину в соседнем микрорайоне, похитив из нее автомагнитолу, хоккейные коньки с клюшкой и автомобильные инструменты. Похищенное подозреваемые сбыть не успели. В настоящее время устанавливается сумма причинённого ущерба, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Дело еще не возбудили, но если полицейские найдут состав преступления, то парням грозит по пять лет тюрьмы каждому.