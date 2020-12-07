В Волгограде выберут лучшие новогодние витрины

Витрины еще с ноября переливаются огоньками. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В этом году в Волгограде начали украшать витрины к Новому году еще в ноябре. Всюду уже сверкают огоньками елки и праздничные инсталляции, поднимая настроение посетителям. По традиции администрация города проводит конкурс на лучшее новогоднее оформление кафе, магазинов и объектов сферы услуг. К участию приглашают предприятия и индивидуальных предпринимателей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, конкурс в этом году пройдет в два этапа с 16 по 28 декабря. До 24 декабря будут работать комиссии в районах, с 25 по 28 декабря пройдет общегородской этап, куда пройдут по два участника от района в каждой номинации. Лучшее новогоднее оформление выберут в нескольких категориях: стационарный и нестационарный торговый объект, общепит, объект сферы услуг, ярмарка и рынок. При этом в каждой категории будет по три номинации: в одной оценят украшение окон, витрин и витражей, во второй - входа и прилегающей территории, в третьей - комплексное новогоднее оформление. Посоревноваться можно во всех сразу.

Подать заявку на участие в конкурсе нужно в администрацию района. К ней приложить фотографии в цифровом виде или в художественно оформленном альбоме. Также можно приобщить данные о культурных, благотворительных и прочих праздничных мероприятиях. Справки по телефону: (8442) 30-13-66.