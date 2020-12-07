Рыбаку из Волгоградской области грозит пять лет тюрьмы за сеть в местах нереста

50-летний житель Клетского района стал фигурантом уголовного дела за «массовое истребление биологических ресурсов», иными словами, хуторянин поехал порыбачить на берег Дона и попался. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, его направили в суд.

Известно, что мужчина использовал рыболовные сети и лодку, а чтобы сыкономить время и увеличить улов, направился к местам нереста.

- В результате он незаконно выловил 257 экземпляров азово-черноморской шемаи, 73 экземпляра чехони, 8 экземпляров жереха и 1 экземпляр подуста общей стоимостью свыше 280 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Рыбак остался и без рыбы, и полностью возместил нанесенный ущерб, однако от наказания по уголовной статье это его не избавит. Возможно, раскаяние лишь поможет сократить срок.