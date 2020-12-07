Под Волгоградом заведующая детсадом украла 845 тысяч из бюджета

На скамье осужденных бывшая заведующая детского сада «Малышок» в Иловлинском районе Нили Камалова: она умудрилась мошенническим путем украсть 845тысяч рублей из казны государства. И хотя женщине уже дали 3,4 года колонии общего режима, прокуратура потребовала взыскать с Камаловой весь нанесенный ущерб. Служитель Фемиды поддержал надзорное ведомство. Напомним схемы, благодаря которым работница дошкольного учреждения обогатилась.

- Она издавала фиктивные приказы о замещении, совмещении, доплатах и премиях работникам детского сада. После этого она вносила недостоверные сведения об осуществлении работы в табеля учета рабочего времени. Также трудоустроила 4 несуществующих работников, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что вину свою женщина не признавала и деньги возвращать добровольно не собиралась. Приговор еще можно оспорить.