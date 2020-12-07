На севере Волгограда столкнулись две легковушки и троллейбус: один пострадавший

В аварии пострадал парень 20 лет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла около девяти часов вечера 6 декабря в Краснооктябрьском районе Волгограда: тут столкнулись сразу две легковые машины и троллейбус, полный пассажиров. Происшествие попало на камеры наружного видеонаблюдения. Известно, что крупную спровоцировал ДТП 20-летний водитель «Хендэ Акцент».

- Двигаясь по проспектту Ленина со стороны Центрального района, на регулируемом перекрестке совершил левый маневр поворота на Металлургов, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомашиной «Шкода Рапид», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области,

24-летний водитель иномарки не успел отреагировать и вырулить, врезался в троллейбус. Отметим, что общественный транспорт стоял на месте и только собирался двигаться с места. В аварии пострадал 20-летний водитель «Акцента». По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.