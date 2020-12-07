В Волгограде школьница потратила подаренные на десятилетие деньги на приютских собак

На свое десятилетние юная волгоградка Василиса вновь решила сделать подарок не себе, а приюту «Дино». Точнее, его обитателям. Праздник девочка отметила в конце ноября, собрала подаренные деньги и все потратила на необходимое для приюта: корма, каши, медикаменты и прочее.

- Василиса установила такую традицию: каждый год принимает в качестве подарков на свой день рождения корма и другие необходимые вещи для приюта! Кроме того, на скопленные свои личные сбережения, докупает еще корм и ветеринарные препараты для приюта! – рассказали «КП-Волгоград» в приюте «Дино».

Стоит отметить, что девочка с мамой регулярно посещают приют и помогают, чем могут. Подключаются к различным акциям и учащиеся школ. Недавно первоклашки также погостили в «Дино» и порадовали подопечным кормом.