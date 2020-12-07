Комсомольский сад приглашает волгоградцев на утренние зарядки

На зарядку становись! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Всех волгоградцев, которые заботятся о своем здоровье и предпочитают заниматься на свежем воздухе, Комсомольский сад этой зимой приглашает на ежедневные утренние зарядки. Коронавирусная безопасность гарантируется – никакой толпы. Комплекс упражнений под музыку будет звучать по парковому радио каждое утро в 8.30, заниматься можно везде, в какой бы части сада вы не находились. Стартовали зарядки с понедельника, 7 декабря.

В Комсомольском саду решили возродить хорошие традиции 70-х и 80-х годов. И зарядки тоже будут родом из СССР. Каждый комплекс упражнений рассчитан на 15 – 18 минут.

- Специально для нашего паркового радио разработана программа утренней зарядки на неделю, собранная из эфиров Гостелерадио, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации парка.

В понедельник и во вторник ведет зарядку известный диктор Николай Гордеев, комплексы упражнений будут разными. Со среды по пятницу бодрить волгоградцев будут сразу по два диктора. А в выходные прозвучат расширенные, получасовые утренние зарядки в исполнении Николая Гордеева.

В парке обещают, если волгоградцам понравится, утренние зарядки станут еще одной доброй традицией парка, а летом вести их будут спортсмены-инструкторы.