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Общество

Скончалась легендарная актриса Волгоградского ТЮЗа

Не стало заслуженной артистки РСФСР Валентины Кашаевой
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Валентине Кашаевой было 78 лет. Фото Волгоградского ТЮЗа.

Валентине Кашаевой было 78 лет. Фото Волгоградского ТЮЗа.

Сегодня, 6 декабря, печальное известие пришло из Волгоградского театра юного зрителя: после тяжелой болезни скончалась заслуженная артистка РСФСР Валентина Кашаева. Ей было 78 лет.

«Валентина Ивановна служила в Волгоградском ТЮЗе со дня его основания. Именно – служила. Она буквально жила на сцене. Жила ярко, самозабвенно, покоряя зрителей и партнёров невероятным темпераментом. Созданные ею образы живут, и ещё долго будут жить в памяти нескольких поколений, написали коллеги из ТЮЗа в своем некрологе. - Ушла актриса, заменить которую невозможно. Конечно, придут другие актрисы, будут замечательно играть, но такой, как Валентина Кашаева уже не будет никогда. И от осознания печального события так больно сжимается сердце».

Волгоградский театр юного зрителя и «КП-Волгоград» выражают глубокое соболезнование родным и близким Валентины Кашаевой. Светлая память!