В Волгограде будут класть асфальт по морозу по новой технологии

В мэрии обещают, что будут тщательно следить за тем, как соблюдают новую технологию при ремонте дороги зимой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде апробируют современную технологию, благодаря которой асфальт можно будет класть и в морозную погоду. По крайней мере, эксперты говорят, что такой метод позволяет ремонтировать дороги даже при температурах до минус 10 градусов.

- Во-первых, в таком щебеночно-мастичном асфальтобетоне используются новые присадки. Во-вторых, изготавливают его на собственном заводе асфальтовой смеси с превышением стандартной температуры. И, в-третьих, перевозить эту смесь будут на новых самосвалах с автоматическим подогревом кузова, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Апробирует эту технологию МП «Северное» на участке дороги по проспекту Ленина – от улицы Зорге до улицы Тарифной в Краснооктябрьском районе. Этот участок попал в список на ремонт в этом году, благодаря сэкономленным на аукционах средствам, выделенным на ремонт дорог в 2021 году.

- Речь идет об укладке финишного покрытия на заранее подготовленный выравнивающий слой асфальта, и только в ясную погоду. При этом предварительно поверхность дороги будут обрабатывать специальной битумной эмульсией, - добавляют в администрации Волгограда.

Говорят, такая технология рекомендована Росавтодором. А за качеством и параметрами поступающей смеси (температура, зерновой состав и так далее) будет тщательно следить служба строительного контроля.

- На каждом этапе дорожное покрытие проходит испытания в специализированной лаборатории. Если вдруг будут обнаружены участки, не соответствующие нормативам, их заменят за счет внебюджетных средств предприятия. После зимы эти дороги обследует специальная комиссия, - отмечают в мэрии.