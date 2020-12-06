В Волгограде опять антирекорд COVID-19: 114 заболевших

Очень много среди новых пациентов пожилых людей из группы риска - старше 65-ти лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из 248-ми волгоградцев, у которых сегодня, 6 декабря 2020 года подтвердили диагноз COVID-19, 114 – это жители Волгограда. Областной центр остается самым большим очагом коронавируса в последние месяцы. Для сравнения в Волжском, где населения пусть и в два раза меньше, на сегодняшний день зафиксировано всего 20 случаев ковида. В остальных городах и районах области еще меньше, но география COVID-19 обширная.

К 6 декабря новые случаи коронавируса зарегистрировали сразу в 22-х районах Волгоградской области. Больше всего – в Камышинском: 16 новых пациентов. Также в ТОП-5 попали Урюпинский и Старополтавский районы – там по 13 новых случаев за сутки.

География коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В остальных ситуация не более-менее стабильная: в Палласовском – 8 случаев, в Светлоярском и Быковском – по 7, в Николаевском и Котовском – по 6, в, Новоаннинском, Котельниковском и Городищенском – по 5, в Новониколаевском и Дубовском - по 4, и три пациента добавилось в Октябрьском районе. По паре случаев зафиксировано в Среднеахтубинском, Нехаевскиом и Руднянском. Ееще в шести районах области – по одному новому пациенту (в их число попали Ольховский, Калачевский, Жирновский, Михайловский, Иловлинский и Кумылженский).

Дети коронавирусом стали болеть реже, за минувшие сутки диганоз COVID-19 подтвердили только у 4 детей: 1 ребенок из возрастной категории от 1 до 6 лет, 2 школьника – от 7 до 14-ти и один подросток – от 15 до 17 лет. Основная масса больных сейчас – это волгоградцы основного трудоспособного возраста (от 30 до 49 лет): таких 88 пациентов. Очень много опять стариков: 81 заболевших – это люди старше 65-ти.