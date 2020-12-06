На севере Волгограда в частном доме погиб 14-летний подросток

Фото из архива КП.

Трагедия произошла в семье, которая проживает в поселке Селезневка Тракторозаводского района Волгограда: погиб 14-летний мальчишка. По предварительной версии подросток умер, надышавшись угарным газом.

Случилось это в ночь с 5 на 6 декабря декабря. Как уже установили следователи СУ СК по региону, мать вместе с сыном арендовали комнату на цокольном этаже частного дома. Там же расположены кухня и система газового обогрева. Накануне трагедии (2 декабря) мать подростка госпитализировали в больницу с вирусной инфекцией, а ребенок остался дома один.

- Утром 5 декабря хозяин дома обратил внимание на запах газа и спустился на нижний этаж, чтобы проверить что к чему. Там он обнаружил, что огонь в газовом котле потух, но сам прибор не отключился. Он же и нашел тело мальчишки уже без признаков жизни.

- По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали информацию об инциденте в СУ СК по Волгоградской области.