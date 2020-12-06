В смертельный список коронавируса попали еще четыре молодые волгоградки

От коронавируса в Волгоградской области скончались уже 334 человека. Фото администрации ВО.

Почти с самого начала пандемии эксперты и медики трубят о том, что коронавирус особенно страшен для людей пожилого возраста – старше 65-ти лет. Однако, смертельная статистика говорит о том, что умирают от осложнений COVID-19 не только пенсионеры, но и достаточно молодые люди. Так, сегодня, 6 декабря 2020 года в летальный список жертв коронавируса в Волгоградской области попали 4 молодые женщины. Старшей из них было 59 лет, младшей – всего 44.

44-летняя жительница Волгограда стала принимать лекарства с первого же дня, как почувствовала первые признаки недомогания. Но амбулаторное лечение результатов не дало, ей становилось все хуже и хуже. Женщину с двухсторонней пневмонией госпитализировали в больницу №15, где впоследствии она и скончалась. В региональном оперштабе говорят, что волгоградка страдала заболеванием неврологического профиля.

51-летняя жительница Октябрьского района тоже скончалась в 15-й больнице. Но, говорят, она слишком поздно обратилась за медпомощью, к тому же страдала сердечными заболеваниями. Как и 55-летняя женщина из Ольховского района. Только через неделю с момента заболевания она вызвала «скорую» и ее экстренно с пневмонией положили в Светлоярскую ЦРБ. Медики сделали все, чтобы ее спасли, но не смогли.

Подтвердили сегодня смерть от последствий COVID-19 и 59 летней жительницы Палласовского района.

- Женщина обратилась за помощью только через несколько дней после начала болезни, ее положили в больницу №2, однако, несмотря на всю оказываемую медпомощь, вылечить ее не удалось, - констатируют в оперштабе. – Пациентка страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом.