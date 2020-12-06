В РПЦ заявили, что волгоградские родители, изгонявшие беса из своего ребенка, слишком суеверные

Фото с личной странички митрополита Илариона.

Историю, которая произошла в октябре в селе Гусевка Волгоградской области, до сих пор активно обсуждают в православное среде. Напомним, в сеть попало видео, на котором волгоградка пытается изгонять бесов из своего 10-летнего сына. Ребенок криком кричит, а мать то святой водой его кропит, то чесноком пугает, и все причитает, мол, бесы вселились, в монастырь надо… Семьей тут же заинтересовались органы опеки и психологи. В РПЦ, увидев этот ужас, тоже осудили семью за подобные обряды экзорцизма. А вчера, по поводу данной волгоградской семьи высказался и митрополит Иларион.

«Никто, конечно же, не имеет права заниматься изгнанием бесов и тем более из ребенка. Да, в церкви существует понятие экзорцизм или в просторечии отчитка, когда бесноватого человека приводят к священнику и он читает специальные молитвы, – говорит председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. - Но, во-первых, это никогда не совершается над детьми. Во-вторых, это могут делать даже не все священники, а лишь те, кто получил на это благословение от архиерея. И, в-третьих, мы не должны путать какие-то психологические проблемы у человека с беснованием. Беснование - это особый феномен, который требует особого подхода. А в данном случае родители, видимо, просто плохо разбираются в религии. Они, получается, верят не только в Бога и дьявола, но еще и в сглаз, порчу и в то, что церковь оценивает, как суеверия. Лучше обратиться к священнику за помощью, а любая самодеятельность в таких вопросах вообще не допустима».