Исинбаеву раскритиковали за судейство в «Ледниковом периоде»

Фото с личной странички Елены Исинбаевой в инстаграме.

Сегодня страничка в Инстаграме олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой превратился в поле боя. Настоящие баталии развернули подписчики под ее последним постом, где Елена опрометчиво поинтересовалась, что они думают по поводу победителя «Ледникового периода», где она выступала в качестве судьи.

«Было много споров, но ведь это шоу со спортивной составляющей. Но победитель будет один! Жду ваших обсуждений», - написала Исинбаева.

И тут началось: «Елена, судья из вас никакой…», «Я думала ,что вы честно ставите оценки. Но сегодня это просто неприятно», - это самые «мягкие» комментарии на страничке спортсменки.

Многие обвинили ее в предвзятом отношении к паре Евгения Пронина и Татьяны Волосожар, и в подсуживании Бузовой.

«За что вы ставили 6.0 Бузовой? Где там техника? Где артистизм?», «Бузовой за что ставите выше? Из трех пар- она самая слабая. Смотреть это теперь отвратительно», - пишут Исинбаевой подписчики, не стесняясь в выражениях.

Но так было всегда: сколько людей, столько и мнений.