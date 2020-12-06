Вандалы разгромили библиотеку в новом Александровском сквере

Разбитую библиотеку обнаружили дворники, которые пришли рано утром убраться в саду. Фото администрации Волгограда.

Недолго в Волгограде простоял новеньким сквер у собора Александра Невского: сегодня ночью, с 5 на 6 декабря, вандалы разгромили уличную библиотеку в этом саду. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

- Разбитую входную дверь в библиотеку обнаружили сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз», которые пришли утром убирать территорию. Мусор и осколки уже убрали, чтобы никто не поранился. В ближайшее время восстановят и разбитую дверь. Одновременно сотрудники Зеленхоза готовят заявление в полицию, - добавляют в мэрии.

Осколки уже убрали, полиция ищет вандалов. Фото администрации Волгограда.

Ведь всего пару дней назад другие дебоширы повредили резиновое покрытие на детской игровой площадке, которую всего пару месяцев назад установили на обновленной территории у ДК Тракторозаводского района.

Возле качелей частично вырвали кусок мягкого резинового покрытия размером 50 на 20 сантиметров. Еще несколько аналогичных повреждений меньшего размера обнаружили рядом. Местные жители говорят, что видели, как подростки ковыряют это покрытие, закладывают в него петарды и подрывают. На замечания взрослых эта шпана уже не реагирует.

- Подрядчик готов восстановить покрытие на игровой площадке как только позволят погодные условия, - отмечают в администрации Волгограда. И призывают волгоградцев бережно относиться к обновленной инфраструктуре парков и зон отдыха. Берегите, для вас же делают!