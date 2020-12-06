Два ведущих игрока «Ротора» пропустят матч с «Уфой»

Фото СК "Ротор".

Похоже, в этом году «Ротор» уже не выберется из списка аутсайдеров турнира Тинькофф-РПЛ. После 16-ти туров от лидера турнира сине-голубых уже отделяют недосягаемые 27 очков. Осталось всего два матча – с «Уфой» (12 декабря) и с ФК «Арсенал» (16 декабря). Обе игры пройдут на «Волгоград Арене», и волгоградцы очень надеются, что воспитанники Александра Хацкевича все-таки смогу напоследок порадовать фанатов победой. К тому же «Уфа» тоже в аутсайдерах, и от нее сине-голубых отделяют всего 2 очка. Но, есть одна проблема: эту игру пропустят сразу два ведущих игрока волгоградского клуба Соломон Кверквелия и нападающий Андрес Фабиан Понсе.

- Кверквелия пропустит игру с «Уфой» из-за перебора желтых карточек. Ну а Понсе получил красную карточку в ходе вчерашнего матча с «Краснодаром», поэтому его тоже не будет в заявке, - поясняют «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».

Напомним, что волгоградский клуб организовал акцию: купи два билета сразу на оба матча – с «Уфой» и «Арсеналом» на любой сектор нижнего яруса трибун А и С всего за 400 рублей. Акция действует до 12 декабря.