Волгоградец направил губернатору прошение сделать 31 декабря нерабочим днем

В последний день года надо заниматься семьей и подготовкой к празднованию, а не работой. Согласны? Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году во многих регионах России губернаторы дали возможность жителям своих регионов последний день года провести не на работе, а в подготовке к празднованию, и объявили 31 декабря выходным днем. В Волгоградской области пока такого указа нет. Волгоградский общественник решил исправить эту ситуацию, и направил главе региона Андрею Бочарову обращение с просьбой тоже сделать 31 декабря нерабочим.

«Андрей Иваночич, прошу вас, по примеру других регионов объявить 31 декабря нерабочим днем для всех, исключая сотрудников специальных и экстренных служб. Взамен него рабочим днем сделать субботу 26 декабря. Уверен, это исключит чрезмерную нагрузку на граждан, особенно в период пандемии, которую им дает полноценный рабочий день 31 декабря, перед встречей Нового 2021 года», - написал Щепетнов в своем обращении.

И предлагает другим волгоградцам присоединиться к инициативе и направить такие же обращения от своего имени по данной ссылке.

«Почему – то мне кажется, что Андрей Иванович откликнется», - считает волгоградец.

Попробуем?!