Облздрав: волгоградцы сдают антиковидную плазму, но доноры еще нужны

В Волгограде растет число заболевших коронавирусом. Но, надо сказать, что и ответственных людей стало больше: не только в плане обязательного ношения маски, но и тех, кто, переболев сам, идет сдавать антитела для тех, кто сейчас борется с коварным вирусом. Так, по данным волгоградского облздрава уже 1293 наших жителя, перенесших COVID-19, сдали антиковидную плазму.

- Более 1060 пригодных для переливания доз, а это порядка 289 литров антиковидной плазмы, переданы в инфекционные госпитали для лечения тех, кто борется с новой коронавирусной инфекцией – сообщают в облздраве.

Как пояснили в управлении здравоохранения, у одного человека берут 450 миллилитров крови, из которой после переработки получают от 250 до 270 миллилитров лечебной дозы антиковидной плазмы. Переливают эту плазму с учетом группы крови нуждающегося пациента

- Срок подготовки от сбора крови до выдачи сыворотки составляет в среднем четверо суток, - добавляют в облздраве.

Антиковидная плазма, конечно, не панацея, но она спасла уже не одну жизнь. Медики подтверждают: в большинстве случаев после переливания крови с антителами отмечается улучшение состояния на фоне продолжающейся терапии.

К сожалению, ковидных больных, в том числе и тяжелых, еще очень много. И потребность в антиковидной плазме большая. Поэтому в облздраве будут рады новым донорам.

Подробную информацию можно получить у специалистов донорского отдела Волгоградского областного центра крови по телефону: (8442) 37-69-65. Звонки принимают ежедневно в рабочие дни с 13-00 до 15-00.