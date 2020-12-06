Под Волгоградом на трассе сбили пешехода, водитель сбежал

На волгоградской трассе автомобиль сбил 37-летнего пешехода. Мужчину сбили и оставили умирать на дороге. Благо пострадавшего спасли неравнодушные люди, ему вызвали «скорую» и с травмами увезли в больницу. А виновника ДТП сейчас разыскивает полиция.

Произошло это на автодороге «Новониколаевка-Урюпинск-Нехаево». 37-летний мужчина шел по правой стороне обочины дороги в попутном направлении с движением транспорта. Было утреннее время – примерно 6.00 – когда мужчину сбила машина.

- Полицейские разыскивают скрывшегося водителя, по данному факту проводится проверка, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А в Краснооктябрьском районе Волгограда на улице 39-Гвардейской Дивизии в 01.25 ночи 26-летняя девушка за рулем «Лады Приора» не заметила вовремя трактор «Беларус», который убирал дорогу, и врезалась в него практически на полном ходу.

- В результате сама виновница ДТП и ее 32-летний пассажир с различными травмами доставлены в больницу, - уточняют в региональном Главке.