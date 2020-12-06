Волгоградцы нашли ответ на головоломку космонавта МКС

Пока мы тут, на Земле, боремся с коронавирусом и, между делом, готовимся к встрече Нового года, космонавт Сергей Кудь-Сверчков наблюдает за всем происходящим на планете с орбиты. Находясь на МКС он, конечно, скучает по дому, поэтому пока решил развлечь свои подписчиков в инстаграме небольшой головоломкой. Сергей разместил в своем микроблоге фотографии нескольких городов России, как они выглядят с орбиты, и попросил земляков угадать свои родные края.

«Ночная Земля совсем не такая, как дневная. На чернои поверхности земного шара видны только те места, где присутствует человек. Видно то, что не так заметно днем: границы городов очерчены четче и проступает дорожная сеть. У каждого города есть свои рисунок-отпечаток, по которому его можно распознать. А кто сможет угадать города нашеи страны из этого поста?» - написал Кудь-Сверчков.

Надо сказать, что волгоградцы угадали свой город без проблем. Волгоград отличается не только своей протяженностью вдоль Волги. Еще одна отличительная черта – теплицы Волжского: это яркое пятно света размером с несколько футбольных полей не спутать ни с чем.

«Если вы вдруг увидите ночью необычаи но яркую точку, летящую с запада на восток, улыбнитесь. Возможно, в этот момент вас фотографируют», - пишет космонавт.