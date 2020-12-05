«Краснодар» разгромил «Ротор» со счетом 5:0

Выездной матч снова не принес очков аутсайдерам. Фото: СК "Ротор"

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги 5 декабря 2020 «Краснодар» принимал на своем поле волгоградский «Ротор». Встреча между «быками» и аутсайдером турнирной таблицы завершилась разгромом гостей со счетом 5:0.

Команды впервые встретились в премьер-лиге. В первом круге «Ротору» засчитали техническое поражение из-за заболевших коронавирусом игроков. «Быки» подошли к матчу окрыленные победой над «Ренном» в групповом этапе Лиги чемпионов и уже на 14-й минуте не забивавший с марта Ари открыл счет. Еще через четверть часа Понсе получил вторую желтую карточку и гости остались на поле в меньшинстве. В первом тайме сине-голубые пропустили еще два мяча – на 41-й минуте с пенальти оформил дубль Ари и спустя две минуты «Ротору» забил Сулейманов. На перерыв команды ушли со счетом 3:0.

Во втором тайме «Ротор» так и не смог забить, хотя и огрызался. А «быки» оформили еще два мяча – дубль на счету Виктора Классона.

Следующий матч «Ротор» проведет дома. 12 декабря в 15.00 на «Волгоград арене» сине-голубые принимают ФК «Уфа». Билеты уже в продаже.

«Краснодар» — «Ротор» — 5:0 (3:0)

Голы: Ари, 14; 41 (пен.); Сулейманов, 43; Классон, 85, 90 (пен.).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович (к), Ари (Кабелла, 46), Вандерсон (Черников, 46), Чернов, Марков, Смольников (Рамирес, 46), Кайо, Вильена (Ионов, 73), Камболов (Классон, 46), Шапи.

«Ротор»: Чондрич, Макаров, Кожемякин, Кверквелия, Степанов, Фламарион (Микелтадзе, 65), Песегов (Муллин, 37), Жигулёв, Алейник (к) (Манучарян, 79), Давиташвили (Кипиани, 46), Понсе.

Предупреждения: Вильена, 16; Камболов, 27; Черников, 60 — Понсе, 16, 30; Кверквелия, 40; Алейник, 45+1.

Удалён: Понсе, 30.

Главный судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Владимир Миневич; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Андрей Бутенко; делегат — Александр Сафонов.