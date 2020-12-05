В Урюпинске обнаружили очаг бешенства

Бешенством могут заразиться не только собаки и кошки, но и скот, и другие животные. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Очередной очаг бешенства обнаружили в Волгоградской области в городе Урюпинск. Там зафиксированы вспышки смертельно опасного заболевания в жилом массиве. Областной комитет ветеринарии составил план ликвидации бешенства. Соответствующий приказ опубликован на портале администрации области.

Согласно документу, погибших от бешенства животных следует захоронить в скотомогильнике, места их содержания и все, на чем могла остаться слюна – продезинфицировать. А всех животных, которые проживают в жилом массиве в зоне карантина, должны осмотреть ветеринары. Также в обязательном порядке их будут прививать от бешенства. При этом всех собак, кошек и прочую живность, что заболели бешенством, должны будут усыпить.

Напомним, в декабре 2020 очаги бешенства обнаружили еще в двух районах региона – Алексеевском и Кумылженском. А 30 ноября в больнице Волгограда умерла заразившаяся бешенством 8-летняя девочка из Палласовского района.