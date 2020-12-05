Мороз, ветер и туман: в Волгоградской области ожидается аномально-холодная погода

В Волгограде и в районах уже готовятся к праздникам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Начало зимы выдалось в Волгограде холодным и бесснежным, хотя некоторые районы области и запорошило снегом. По прогнозу синоптиков, в конце первой недели декабря и в начале следующей на севере Волгоградской области и в районах, расположенных на левом берегу Волги ожидается аномально-холодная погода. По данным Волгоградского ЦГМС, в ночь на 6 и 7 декабря 2020 года ударят морозы до минус 25 градусов. Еще больше неприятных ощущений добавит сильный ветер. Деревья укроет изморозь, местами опустится туман, а вот снега опять не ожидается.

Ночью и днем 6 декабря в Волгограде температура опустится до -14...-16º. Днем потеплеет до -9...-7º. По области в темное время суток подморозит до -12...-17º, хотя местами термометры будут показывать рекордные для этого времени минусовые отметки -19...-24º. Днем воздух прогреется до -11...-6º, а на западе Волгоградской области и вовсе до минус 3 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6 – 11 метров в секунду, при этом по югу региона его порывы будут достигать 12 - 14 метров в секунду. Так что одевайтесь потеплее и берегите себя.