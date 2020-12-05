По приросту ковидных больных Калач догоняет Волжский

В ковидных больницах около шести тысяч волгоградцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 5 декабря 2020 в Волгоградской области сразу 251 заболевший коронавирусом. Новые случаи распределены по 23 городам и районам региона. Вполне логично, что в миллионном Волгограде заразившихся больше всего – 111 человек. Зато Калачевский район (+15) по приросту инфицированных догоняет второй по величине город области Волжский (+22). Среди подхвативших ковид на сегодня один младенец, пять дошколят и сразу 35 школьников.

География коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, на четвертое место в регионе по приросту ковидных вышел Старополтавский район – плюс 13 случаев. По 10 новых заболевших в северных Жирновском и Котовском районах. Четыре района внесли в списки по 9 заразившихся коронавирусом на сегодня – это Камышин, Быковский, Ленинский и Светлоярский. По 7 случаев в близких к областному центру Городищенском и Среднеахтубинском районах. Исключением в волгоградской агломерации идет Дубовский район, где на сегодня один новый случай заражения.

Пять человек подхватили ковид за сутки в Чернышковском, трое в Николаевском, по два новых пациента в Палласовке, Киквидзенском и Серафимовичском районах Волгоградской области. Еще в пяти районах ковидные списки пополнили по одному пациенту. В их числе Михайловка, Иловлинский, Котельниковский и Октябрьский, а также Клетский районы.

Всего в пяти районах региона на сегодня осталось менее сотни заразившихся коронавирусом.