За сутки от коронавируса умерли пятеро волгоградцев

Большинство пациентов имели хронические заболевания. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Еще пятеро жителей Волгоградской области скончались от коронавируса и его осложнений. Двое из них проживали в Волжском, двое в Камышинском районе и один – в Старополтавском. Среди жертв ковида на 5 декабря 2020 три женщины и двое мужчин, младшему было всего лишь 37 лет. Все эти летальные исходы зарегистрировали в последние сутки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, 47-летняя волжанка с заболеванием опорно-двигательного аппарата сначала лечилась дома сама, но лучше ей не становилось. После обследования врачи диагностировали у нее ковид с пневмонией. Скончалась женщина в горбольнице №3, как ее более молодой земляк. У 37-летнего жителя Волжского хронических заболеваний не было и к медикам он обратился вовремя, но спасти его врачи тоже не смогли.

63-летний камышанин с целым букетом серьезных заболеваний готовился к плановой операции, когда тест показал наличие коронавируса. Он скончался в больнице №5 Волгограда. А 62-летняя камышанка скончалась в горбольнице №1. Первую неделю она пыталась лечиться сама, хотя у нее были и проблемы с сердцем, и сахарный диабет. А в больнице №12 Волгограда не смогли спасти заболевшую ковидом 63-летнюю женщину из Старополтавского района с такими же заболеваниями.

Число умерших от коронавируса волгоградцев достигло уже 330 человек.