В Волгограде грузовик сбил девушку на «зебре»

Девушку сбили прямо на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде цистерна на полном ходу сбила 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре». ДТП с участием пешехода и грузовика произошло в начале четвертого вечера в эту пятницу в поселке Горьковский Советского района на улице Волгоградской. 54-летний водитель за рулем «КАМАЗа 5410» с полуприцепом ехал со стороны улицы Неждановой. Происшествие запечатлела камера видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля.

На видео видно, что водитель грузовика не притормаживает перед нерегулируемым пешеходным переходом. Девушка выходит на дорогу, понимает, что машина мчится прямо на нее. Делает шаг назад, но не успевает покинуть проезжую часть. Доли секунды и в нее врезается груженая махина. От удара девушку отбрасывает в сторону, словно тряпичную куклу.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, пешеход получила множественные травмы. С места ДТП девушку увезли в больницу.