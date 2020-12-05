Самолеты из Волгограда в Сочи зимой будут летать чаще

Пару часов - и вы на море. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Слетать на 3-4 дня покататься на лыжах на Красной поляне волгоградцам станет удобнее: теперь рейсов в Сочи стало больше. Самолеты летают на курорт 4 раза в неделю, и билеты стоят не дороже, чем на поезд. Utair в связи с открытием горнолыжного сезона добавила в зимнее расписание еще один рейс – в четверг. Из Волгограда вылет в 15.45, обратно – в 19.30. Об этом сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе авиакомпании.

Также в Сочи из Волгограда можно улететь в понедельник, среду и субботу. На курорте вы окажетесь всего через пару часов. Стоимость билетов начинается от 1685 рублей.

С января самолеты будут летать из Волгограда в Минеральные воды, откуда любители лыж и сноуборда смогут добраться на Домбай, Архыз и Эльбрус. Вообще же в следующем году география полетов из волгоградского аэропорта существенно расширится благодаря субсидированным рейсам. Самолеты из Гумрака будут летать в Астрахань, Брянск, Нижний Новгород, Пермь, Казань, Самару, Челябинск, Уфу и в другие города.