На волгоградской трассе «двенадцатую» раздавили две фуры: водитель погиб

От легковушки ничего не осталось. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария случилась в пятницу, 4 декабря на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский в Чернышковском районе. 41-летний мужчина ехал на «двенадцатой» и на 167-м километре задел фуру, которая ехала в том же направлении – не выдержал боковой интервал и притерся к ней. Из-за этого легковушку отбросило на встречку. Водитель втречного МАНа ничего не успел сделать, «ВАЗ» летел ему в лоб. От столкновения с большегрузом легковушка превратилась в груду металла, водитель погиб на месте.

В Волгограде в ДТП в этот день пострадали три человека, обе аварии произошли в Советском районе. В поселке Горьковском КАМАЗ задавил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Сейчас пострадавшая в больнице. Еще две женщины попали на больничную койку, врезавшись на «Фольксвагене» в бетонные блоки. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, травмы получила 41-летняя женщина и ее 63-летняя пассажирка. Это произошло на проспекте Университетском в районе СХИ.