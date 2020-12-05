7 декабря отключат свет в четырех районах Волгограда

Электричество отключат из-за работ на электросетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В холодные и короткие зимние дни так и хочется включить обогреватель, лампу или огоньки на елке, тем более, если работаешь на удаленке. Но тысячам волгоградцев в начале недели это не удастся из-за плановых отключений света. В понедельник из-за плановых работ на электросетях и воздушных линиях оставят без электроэнергии жителей отдельных кварталов сразу четырех районов Волгограда. В опубликованном «Россети Юг - Волгоград» графике отключений электричества на 7 декабря 2020 указаны Ворошиловский, Дзержинский, Краснооктябрьский и Кировский районы. Больше всего коммунальных страдальцев на этот раз будет в Ворошиловском.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, на Красном в понедельник без электричества останутся жители «частника». Обесточат с 9 утра до 17 часов дома на улицах: Алехина, №2-18 и 9-2;1 Араратская, №5-11, 9/3, 11а, 2-10, 4/1, 4/3, 4/4; Богунская, 82; 2-я Спортивная, №7,7/1; в переулке 1-й Охотничий, №3/1, 5; а также на улицах Гвардейская, 1-21 и 2-20; Геническая, №1-7; Планерная, 1-15, 2-6; 4-х Связистов, №11-15; Краснофлотская, №9-15 и 20.

С утра до вечера не будет света в Ворошиловском. С 9:00 до 17:00 обесточат дома на улице Козловской под номерами: 37 - 51, 37а, 39а, 41а, 45а, 49а, 49/1, 51а.

Также с 9.00 до 17.00 обесточат дома на шести улицах и переулках в Кировском районе Волгограда. Затронет 7 декабря 2020 улицы: Краснолиманская, 6-22, 15-23; Пожарского, №2-12, 1-11; Нижнеталильская, №2, 4 и 4а; а также переулки: Камышанский, 38; Краснолиманский, №5-13, 2-8; Лиговский, 1-43, 2-36.

Отключения света в Дзержинском районе тоже запланированы с 9 до 17 часов. Обесточат в это время дома на улицах: Краснополянская, №14-24 и 26а; а также К.Либкнехта, №10-66; Ингульская, №1-21, 2-26; Истринская, №1-21, 20 и 22.