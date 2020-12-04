Ушел из жизни волгоградский поэт Николай Милованов

Николай Милованов скончался 30 ноября 2020 года. Фото с сайта Союза писателей России.

Перестало биться сердце волгоградского поэта Николая Милованова. Он ушел из жизни 30 ноября. Сегодня эту прискорбную новость «КП-Волгоград» сообщили в Централизованной системе библиотек Волгограда.

Николаю Милованову было 72 года. Родился он в хуторе Орловском Сталинградской области и всю жизнь прожил на родной земле. Родным местам и посвящал он свои стихи. Писал с самой юности, постепенно его стихи стали публиковать сначала в районных газетах, затем в волгоградских. А в 1984 году вышел первый миловановский сборник стихов «Поле». Впоследствии у него вышло 10 книг с его стихами. Он стал лауреатом Всероссийской премии «Сталинград», а совсем недавно – 11 ноября – за сборник стихов «Стремена» Николаю Милованову присудили высшую региональную награду в номинации «Литература». Он был член Союза писателей писателей России, почётным гражданином Алексеевского района. Именно там – на берегу реки Бузулук в хуторе Павловский он и провел последние годы жизни.

Светлая память ушедшему земляку.