У волгоградских гаишников сменился начальник

До этого момента Виталий Тройнин был заместителем начальника ОГИБДД по Волгограду. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В волгоградском ГИБДД сменился руководитель. Приказом начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко командиром отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду назначен Виталий Тройнин. До этого момента майор полиции занимал должность заместителя командира.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ргеиональном Главке, предыдущий глава отдельного батальона ДПС ГИБДД по Волгограду подполковник полиции Вячеслав Козырский перешел работать заместителем начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сменились и еще несколько руководителей в волгоградском батальоне ДПС. Так, заместителем начальника отдела волгоградского ГИБДД назначили майора полиции Валерия Шмелева. Ранее он был замом командира спецроты ДПС города. Вторым заместителем Тройнина - начальником отделения ДПС ГИБДД по Волгограду стал капитан полиции Алексей Ткаченко. До этого он возглавлял фроловское отделение ГИБДД. Соответствующий приказ о назначениях подписал начальник УМВД по Волгограду полковник полиции Возжаев.