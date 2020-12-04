Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Волгограде закроют трамвайный переезд у «Хлебозавода» на Тракторном

С 5 по 22 декабря здесь будут идти ремонтные работы
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото администрации ВО.

Фото администрации ВО.

Рабочие, которые сейчас обновляют пути на скоростной ветке трамвая от ВГТЗ до больницы Ильича, добрались до переезда у «Хлебозавода» на Тракторном. Этот переезд планируют капитально отремонтировать. В связи с чем на время ремонта – с 5 по 22 декабря – движение транспорта по дороге, соединяющей проспект Ленина (от остановки «Школа №12№) и улицу Тракторостроителей, будет закрыто.

- Основание переезда уже готово, рабочим предстоит уложить новую рельсошпальную решетку, а также специальные резинокордовые настилы. Современное покрытие увеличивает сцепление колес автомобиля с поверхностью дороги в зимний период и дождливую погоду, смягчает ударную нагрузку и способствует поглощению вибрации, возникающей при движении транспорта, - поясняют «КП-Волгоград» в администрации города.

Автомобили на время обновления переезда пустят на Нижний Тракторный в объезд по улицам Михайлова, Тракторостроителей, Чистоозерной.

Напомним, в Волгограде стартовала реконструкция скоростной ветки трамвая. Всего в рамках проекта заменят рельсошпальную решетку протяженностью 21 километр в однопутном исчислении от конечной станции «ВГТЗ» в Тракторозаводском районе до ул. им. Землянского в Центральном районе. На первом этапе обновят пути от ВГТЗ до «Стадиона Монолит». Сдать этот участок планируют в первом квартале 2021 года.