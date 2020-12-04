В Волгограде закроют трамвайный переезд у «Хлебозавода» на Тракторном

Фото администрации ВО.

Рабочие, которые сейчас обновляют пути на скоростной ветке трамвая от ВГТЗ до больницы Ильича, добрались до переезда у «Хлебозавода» на Тракторном. Этот переезд планируют капитально отремонтировать. В связи с чем на время ремонта – с 5 по 22 декабря – движение транспорта по дороге, соединяющей проспект Ленина (от остановки «Школа №12№) и улицу Тракторостроителей, будет закрыто.

- Основание переезда уже готово, рабочим предстоит уложить новую рельсошпальную решетку, а также специальные резинокордовые настилы. Современное покрытие увеличивает сцепление колес автомобиля с поверхностью дороги в зимний период и дождливую погоду, смягчает ударную нагрузку и способствует поглощению вибрации, возникающей при движении транспорта, - поясняют «КП-Волгоград» в администрации города.

Автомобили на время обновления переезда пустят на Нижний Тракторный в объезд по улицам Михайлова, Тракторостроителей, Чистоозерной.

Напомним, в Волгограде стартовала реконструкция скоростной ветки трамвая. Всего в рамках проекта заменят рельсошпальную решетку протяженностью 21 километр в однопутном исчислении от конечной станции «ВГТЗ» в Тракторозаводском районе до ул. им. Землянского в Центральном районе. На первом этапе обновят пути от ВГТЗ до «Стадиона Монолит». Сдать этот участок планируют в первом квартале 2021 года.