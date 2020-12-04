Семь младенцев заболели коронавирусом в Волгоградской области 4 декабря

В Волгограде 4 декабря ковидом заболели 138 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С каждым днем заразившихся ковидом волгоградцев становится только больше. Чаще заболевают взрослые. Но и детей не минует этот вирус. 4 декабря коронавирус подтвердился у семи малышей, которым нет еще года. 11 детей заболели в возрасте от 1 до 6 лет. Также болезнь выявили у 16 школьников 7-14 лет и 14 подростков 15-17 лет. Среди молодежи 18-29 лет 13 человек получили положительные тесты. 77 жителей региона заболели в возрасте от 30 до 49 лет и 67 волгоградцев, которым от 50 до 64 лет. Подтвердился ковид у 41 пенсионера старше 65-ти. Наибольшее число новых случаев коронавируса 4 декабря – в Волгограде. В областном центре 138 человек подхватили вирус. В Волжском сегодня 16 заразившихся. Заболели в пятницу и жители 15 районов. Высокие цифры в Камышинском и Городищенском, где 35 и 22 пациента с ковидом.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 4 декабря Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Среднеахтубинском районе диагноз поставили 11 жителям. В Светлоярском, Суровикинском районах по 4 человека заразились COVID-19, в Котовском, Руднянском, Дубовском, Жирновском – по 2. По 1 новому случаю коронавируса сегодня зафиксировали в Калачевском, Ленинском, Михайловском, Октябрьском, Ольховском и Серафимовичском районах.