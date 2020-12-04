Полицейского, которого обвиняют в причастности к гибели 11-ти человек на катамаране в Волгограде, отпустили

Больше двух лет прошло с момента ЧП с катамараном у Волгограда, когда погибли 11 человек, но суды длятся по сей день. Кроме владельца лодочной станции Леонида Жданова, которого то оправдывают, то снова отдают под суд, теперь в числе обвиняемых еще и бывший начальник линейного управления МВД России на транспорте в речном порту Волгограда Анатолий Климов. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Сегодня, 4 декабря 2020-го, следователь даже потребовал в суде арестовать экс-полицейского. Но адвокат Климова опротестовал это ходатайство.

- Адвокат пояснил, что оснований для заключения под стражу Климова нет. С его позицией согласился и прокурор. Поэтому Центральный суд Волгограда отказал следователю в аресте Анатолия Климова. Его освободили из-под стражи в зале суда, - добавляют в объединенной пресс-службе волгоградских судов.

Напомним, трагедия с катамараном произошла 11 июля 2018 года. Экс-депутат Дмитрий Хахалев отдыхал на «Елани» со своими друзьями-гаишниками. Они выпивали и вечером Хахалев, будучи за штурвалом судна, не заметил баржу, и врезался в нее на полном ходу. Катамаран пошел на дно, 11 человек погибли, в том числе и Хахалев.

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В результате столкновения на Волге баржи и катамарана с отдыхающими погибли одиннадцать человек. Большинство тел нашли еще ночью. Одна женщина значилась пропавшей. Поиски продолжались до самого утра, в них задействовали почти полторы тысячи человек. Стали известны имена погибших. Среди них – хозяин прогулочного судна экс-глава Калачевского района Волгоградской области, отсидевший срок в тюрьме за хулиганство и изнасилование. Он был за штурвалом катамарана, не имевшего необходимых для выхода в акваторию документов. (подробности)

Отсидевший срок за хулиганство и изнасилование экс-чиновник и бывший депутат Дмитрий Хахалев был за штурвалом судна

Владельцем перевернувшегося на Волге в центре Волгограда катамарана оказался бывший депутат Волгоградской городской Думы и экс-глава администрации Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. Чиновник и политик скандально ославившийся и уже отсидевший срок за хулиганство и изнасилование. Уже известно, что Дмитрий Хахалев был за штурвалом во время столкновения с баржей. В списке выживших его нет. (подробности)

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