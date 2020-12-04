В Волгоградской области заработала третья солнечная электростанция

Фото администрации ВО.

В Волгоградской области запустили еще одну солнечную электростанцию. Это уже третий объект альтернативой энергетики, который построила компания «Солар Системс» в регионе за последний год. На этот раз в Палласовском районе. Называется эта станция «Астерион».

- Мощность новой электростанции - 15 МВт. Она занимает территорию площадью 410 тысяч квадратных метров. На этом участке установлено 43 630 фотоэлектрических модулей. Генерация электроэнергии станции «Астерион» составляет до 20 тысяч МВт/ч в год. Стоимость проекта - около 1,9 миллиарда рублей. Именно столько вложили инвесторы в «Астерион», плюс создали более 200 новых рабочих мест в районе, - уточняют информацию в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

Напомним, до этого в Волгоградской области запустили солнечные электростанции «Светлая» и «Луч» в Светлоярском районе. Суммарная мощность трех объектов альтернативой энергетики теперь составляет 65 МВт.