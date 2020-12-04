Под Волгоградом нашли потерявшегося 15-летнего школьника

Фото из архива КП.

Сегодня утром, 4 декабря, 15-летнего школьника из Николаевска Волгоградской области нашли. К сожалению, мальчик утонул. Его тело достали со дна Волги водолазы. Следователям Николаевского следственного отдела СУСКР по области теперь предстоит выяснить все причины и обстоятельства гибели подростка.

Напомним, в полицию вечером 3 декабря обратилась 35-летняя жительница города Николаевск. Женщина рассказала, что пропал ее 15-летний сын. Мальчишка учился в 9 классе одной из школ Николаевска. Утром он был на занятиях вместе с остальными учениками. После уроков отправился домой, но дома не появился ни к вечеру, ни к ночи. Мать забила тревогу.

Позже одна из местных жительниц обнаружила рюкзак подростка на берегу Волги.

К поискам мальчишки привлекли 20 сотрудников полиции, следователей, а также специалистов из службы спасения и водолазов. К сожалению, печальный прогноз подтвердился – ребенок утонул.

- Как уже успели установить следователи, сразу после занятий ребенок отправился к Волге. Оставив на берегу рюкзак, он пошел по тонкому льду реки. На расстоянии примерно в метре от берега под весом подростка лёд проломился и мальчишка ушел под воду на глубину два метра. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, -сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону. - По результатам организованной проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи и правоохранители еще раз обращаются к родителям с просьбой контролировать, чем занимаются ваши дети в свободное от учебы время, и еще раз напомнить им о том, что ни в коем случае сейчас нельзя выходить на лед.