Студент из Португалии торговал экстази в Волгограде

Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил 21-летнего гражданина Португальской республики к 7 годам тюрьмы за распространение экстази на территории города-героя. Иностранец приехал в Россию учиться, но в качестве заработка выбрал торговлю наркотиками. Его задержали с поличным – пакетиками наркотиков, которые он планировал реализовать путем распространения через закладки. Известно, что у португальца был сообщник.

- В обязанности подсудимого входило получение оптовых партий наркотиков, их временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Сообщника пока не поймали, сотрудники наркополиции ведут расследование. А вот иностранца, котором почему-то не училось в вузе, ждет долгое тюремное заключение в чужой стране. Приговор не вступил в силу, его можно обжаловать в суде высшей инстанции.