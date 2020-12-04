В Волгограде «Нива» протаранила трамвай

Трамваи полчаса ходили только до Хорошева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 4 декабря, в Волгограде не разъехались «Нива» и трамвай. Авария произошла около 11.00 в Дзержинском районе. На пересечении улиц 51-й Гвардейской и Восточно-Казахстанской водитель отечественного внедорожника собрался переехать трамвайные пути. Светофора на перекрестке нет, поэтому автомобилист должен был убедиться, что путь свободен. А если нет, то нужно пропустить общественный транспорт. Но «Нива» уверенно двинулась вперед и протаранила идущий трамвай №10, который ехал от остановки «7 лицей» в сторону «Культурно-досугового комплекса».

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, пассажиры электротранспорта не пострадали. Точную причину аварии предстоит выяснить ГИБДД. А пока столкнувшиеся машина и трамвай стояли на путях, была нарушена я схема маршрутов №5, 7 и 10. Они в течение получаса ходили через разворотное кольцо на улице Хорошева. Сейчас транспорт ходит в привычных границах.

Напомним, 30 ноября было нарушено движение скоростного трамвая из-за припаркованного рядом с железными путями автомобиля.