Заключенный ростовчанин обманывал жителей Волгоградской области

интернет-мошенников удалось поймать полицейским Волгоградской и Ростовской областей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Несколько жителей Волгограда и области лишились приличных сумм после того, как решили купить автомобиль «ВАЗ» или детали к машинам на одной из сайтов объявлений. Как оказалось, продавцом был обычный мошенник, который просил перечислить задаток и исчезал. Им оказался 33-летний заключенный из Ростовской области: мужчина имел доступ в сеть, а также силу убеждения. Правда, провернуть все в одиночку не смог бы, поэтому обзавелся сообщником.

- Помощь в составлении и размещении объявлений, подборке к ним фотографий, оформлении карт, обналичивании денег, по версии полицейских, предполагаемому организатору помогал 40-летний ранее судимый житель Ростовской области, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Заключенный попал под статью «Мошенничество», его ждет новый срок. А его приятеля задержали в рамках расследования уголовного дела.