На дорогах Волгоградской области 3 декабря в авариях погибли 2 человека

ДТП в Михайловском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ни регулярные рейды ГИБДД, ни информирование граждан о необходимости соблюдать правила на дорогах не снижают аварийную ситуацию. В Волгоградской области продолжаются ДТП с тяжкими последствиями. Днем 3 декабря на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе 24-летний водитель за рулем «Datsun mi-DO» решил обогнать другое авто. Но не справился с управлением, столкнулся боком с «Ладой Грантой» и вылетел в кювет. От полученных травм 19-летння пассажирка «Datsun» умерла на месте, водителя иномарки увезли в больницу. А в Урюпинском районе под колесами машины погиб 51-летний пешеход. Он шел по дороге «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская». В попутном направлении ехала грузовая «Газель», которая сбила мужчину. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волжском накануне утром 10-летний мальчик перебегал дорогу по «зебре» на зеленый свет. На него наехал 28-летнйи водитель «ВАЗ-2113». С места аварии автомобилист предпочел скрыться. Но его нашли и задержали полицейские. А школьник вместе с родителями пришел в травмпункт.