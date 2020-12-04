Житель Волгоградской области через прокуратуру добился соцподдержки

Иловлинский районный суд защитил законные права 62-летнего инвалида первой группы, которому отказывали в получении мер социальной поддержки. Мужчина обращался в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Иловлинскому району», но отказ мотивировали тем, что он не был прописан по фактическому месту проживания, поэтому обслуживать его не могут.

- Как следует из материалов надзорной проверки, на территории Иловлинского муниципального района заявитель проживает с 2004 года. По результатам проверки прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания мужчины на территории Волгоградской области, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Как только приговор вступил в законную силу, инвалид повторно обратился в соцзащиту и получил уже положительный ответ. Прокурор Иловлинского района проконтролирует исполнение судебного решения.