В Дагестан через Волгоград везли целый грузовик немаркированной обуви

В конце ноября в Волгоградской области остановили грузовик, набитый коробками с обувью: товар везли из Москвы в Дагестан. Вот только ни на одной и почти полутора тысячи пар не было маркировки. Где произведен обувь, какого она качества – на все эти вопросы перевозчик ответить не мог. Региональный Роспоребнадзор арестовал весь товар,

- Управлением начата процедура привлечения лица, осуществлявшего перевозку данных товаров, к административной ответственности. Материалы дела впоследствии подлежат направлению в суд для принятия решения о конфискации продукции, находящейся в незаконном обороте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного ведомства.

Волгоградцы, которым известно о точках продаж или хранения немаркированной продукции, могут обратиться по адресу: Волгоград, проспект имени Ленина, дом 50 Б. Это можно сделать в форме заявления или оставить информацию на официальном сайте ведомства.