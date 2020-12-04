Только рюкзак остался на берегу: в Волгоградской области ищут 15-летнего школьника с голубыми глазами

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

В Волгоградской области ищут 15-летнего Дениса Лапина. Подросток из Николаевска 3 декабря, как обычно, пошел в школу. После уроков он вышел из общеобразовательного учреждения. Но домой не вернулся. Из-за исчезновения юноши в полицию обратилась его мама. Где может находиться Денис, пока неизвестно. На берегу реки недалеко от спасательной станции нашли его рюкзак с учебниками и тетрадями. Школьника ищут следователи и спасатели, в том числе на воде, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетнего.

Приметы подростка: на вид 15-17 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. В день исчезновения он был в куртке, классических брюках, черной шапке.

Жителей Волгоградской области, кому что-либо известно о Денисе Лапине, просят сообщить

Следственные органы обращаются ко всем, кто видел или знает информацию о местонахождении Дениса Лапина, позвонить по телефонам: 8(84494) 6-22-15, 8-927533-68-01, 8(84494) 6-26-85 или 02.