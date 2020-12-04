В пятиэтажке при пожаре погиб пожилой волгоградец

Трагедия произошла утром 3 декабря в Ворошиловском районе Волгограда на улице Профсоюзной: из окон пятиэтажного дома валил густой дым. Очевидцы сообщили об инциденте на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На место выехал 20-ый расчет.

Как оказалось, в одной из квартир загорелась комната площадью восемь квадратных метров. Спасателям удалось довольно быстро, всего за десять минуть, затушить пламя. На месте происшествия при осмотре нашли тело 73-летнего мужчины. К сожалению, он не смог выбраться и погиб.

- Причины пожара устанавливаются, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при использовали бытовой техники, а также разведении открытого огня. В случае ЧП нужно позвонить на номер «101».