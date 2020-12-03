Судья матча Краснодар-Ротор заболел коронавирусом

В эту субботу, 5 декабря, волгоградскому «Ротору» предстоит нелегкий матч с ФК «Краснодар», который находится на 10-й строчке турнирной таблицы и опережает сине-голубых на 13 очков. Кроме того, эта игра пройдет на выезде – в Краснодаре. А сегодня стало известно, что арбитр, который должен был судить эту встречу, заболел коронавирусом. Об этом «КП-Волгоград» узнал из сообщения РФС.

«В матче 17-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Ротором» произошли замены арбитров из-за сомнительных результатов при тестировании на коронавирус. Вместо Ильи Елеференко ассистентом главного арбитра будет Владимир Миневич. Павла Кукуяна заменит Василий Казарцева в качестве VAR», - сказано на сайте российского футбольного союза.

Напомним, данный матч состоится 5 декабря в 19.00 по московскому времени.