Волгоградским пенсионерам в новом году добавят 150 рублей

Фото из архива КП. Фото: Татьяна СЫКОВА

Депутаты Волгоградской облдумы согласились увеличить величину прожиточного минимума для пенсионеров в новом 2021 году. Как сообщают в пресс-службе облдумы, профильный парламентский комитет рассмотрел законопроект и рекомендовал парламентариям принять его. Документ этот предполагает, что с 1 января 2021 года прожиточный мимимун у волгоградских пенсионеров увеличится на 150 рублей и составит 8719 рублей.

И, надо сказать, что это решение приняли даже не волгоградские парламентарии. Это Минтруд России еще в октябре 2020-го внес изменения в одну из составляющих формулы расчета, в всязи с чем величину прожиточного минимума пенсионеров пришлось пересчитать на региональном уровне.

- На основе этого показателя ежегодно рассчитываются размеры социальной доплаты к пенсии. При этом учитываются цены на товары и услуги, сложившиеся в Волгоградской области, - поясняют в облдуме.