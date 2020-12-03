В облздраве устанавливают причину смерти волгоградского акушера

Фото с личной странички Татьяны Гавриловой.

В Урюпинске Волгоградской области 2 декабря умерла врач акушер-гинеколог Татьяна Гаврилова. Ей исполнился 71 год. В облздраве причину смерти пока не называют. Говорят, ее установил посмертное исследование. Но известно, что последние недели жизни Татьяна Александровна провела в инфекционном госпитале. Ее пытались спасти от коронавируса, но, видимо, COVID-19, оказался сильнее.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, Татьяна Гаврилова была грамотным специалистом, профессионалом с большой буквы, порядочным, отзывчивым и безотказным человеком.

Она окончила волгоградский медуниверситет по курсу «Лечебное дело», а после окончания интернатуры по специальности «акушерство и гинекология» сразу отправилась работать в Урюпинскую ЦРБ. Там она и проработала большую часть своего трудового стажа.

«Она всегда была отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам человеком. Всегда протягивала руку помощи нуждающимся в ней, поддерживала не только словом, но и – делом. Она была позитивным человеком и от нее всегда исходит заряд неиссякаемой энергии. У нее был большой опыт работы и она им щедро делилась с молодыми специалистами», - вспоминают о медике коллеги из Урюпинской больницы.